Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Bapak-Anak yang Tewas di Jakarta Utara

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2023 19:30 WIB
Kepolisian menghentikan penyelidikan kasus meninggalnya bapak dan anak di Koja, Jakarta Utara pada oktober 2023 lalu. Penyelidikan dihentikan karena kepolisian tidak menemukan unsur pidana dalam kematian korban.
 
Kepolisan juga memastikan korban meninggal karena sakit. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan istri korban tidak memberi tahu keluarga dan melapor ke tetangga saat suami dan anaknya meninggal.
 
Kontributor: Sofyan Firdaus 
Produser: Kristo Suryokusumo

