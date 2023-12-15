Kepolisian menghentikan penyelidikan kasus meninggalnya bapak dan anak di Koja, Jakarta Utara pada oktober 2023 lalu. Penyelidikan dihentikan karena kepolisian tidak menemukan unsur pidana dalam kematian korban.

Kepolisan juga memastikan korban meninggal karena sakit. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan istri korban tidak memberi tahu keluarga dan melapor ke tetangga saat suami dan anaknya meninggal.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News