Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut sikap golput dalam pemilihan umum (pemilu) hukumnya haram karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

MUI meminta agar masyarakat tidak golput dan tetap memilih salah satu dari 3 paslon capres-cawapres di Pilpres 2024.

MUI mengatakan, warga negara memiliki tanggung jawab untuk memilih siapa yang akan memimpin Indonesia di masa depan.

Sehingga masyarakat diharapkan dapat mencari sosok yang dirasa ideal untuk memimpin Indonesia ke depan.

(fru)

