Ratusan Pengungsi Rohingnya Bertahan di Pesisir Aceh Beralas Terpal

Jamal Pangwa, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2023 21:14 WIB
Seorang petani tambak udang di Desa Bate, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, Aceh mengamuk usai tambak udangnya dijadikan tempat pembuangan kotoran oleh para pengungsi Rohingnya.
 
Kini nasib para pengungsi Rohingnya terpaksa harus berpindah ke lokasi yang jauh dari permukiman warga.
 
Ratusan Pengungsi tersebut bertahan di Kuala Kalee, Desa Batee, Kecamatan Muara Tiga Laweung, Pidie, Aceh

