Sebanyak 13 pengungsi Rohingnya diamankan polisi di Pekanbaru, Riau, Kamis (14/12). Mereka terdiri dari 6 pria dewasa dan 6 wanita serta seorang balita, diamankan di trotoar jalan.

Diduga 13 pengungsi Rohingnya ini masuk secara illegal melalui Aceh tanpa dokumen keimigrasian. Untuk sementara ke 13 pengungsi Rohingnya dititipakan di rumah detensi Imigrasi Pekanbaru.

Kontributor: Indra Yosserizal

