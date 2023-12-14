Polisi masih menyelidiki kasus meningalnya 1 keluarga di Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi juga memberikan trauma healing kepada anak sulung korban yang ditinggalkan.

Trauma healing difokuskan pada pengembalian kesehatan mental setelah kehilangan ayah, ibu dan adiknya. Sebelumnya, warga digegerken penemuan 3 mayat yang masih 1 keluarga yang diduga bunuh diri karena terlilit utang.

(fru)

