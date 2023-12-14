Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku pengedar uang palsu yang tengah beraksi. Lokasi di Toko Aisyah di Dusun 3 Desa Naga Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang, Sumut. Modus pelaku untuk mengedarkan uang palsu dengan cara datang ke sebuah toko.

Kemudian pelaku melakukan transfer uang dengan menyerahkan uang palsu. Adapun pecahan yang diedarkan yakni pecahan Rp100.000, Rp50.000 yang berjumlah Rp1.500.000. Namun pemilik toko yang mengetahui gelagat pelaku langsung memergoki dan meneriakinya.

Atas kejadian ini pemilik toko nyaris mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000

Kontributor: Amiruddin

Produser: Akira AW

(fru)

