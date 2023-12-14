...

Awas! Pengedar Uang Palsu Berkeliaran di Deliserdang, Modus Transfer Uang

Amiruddin, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2023 07:00 WIB
A A A
Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku pengedar uang palsu yang tengah beraksi. Lokasi di Toko Aisyah di Dusun 3 Desa Naga Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang, Sumut. Modus pelaku untuk mengedarkan uang palsu dengan cara datang ke sebuah toko. 
 
Kemudian pelaku melakukan transfer uang dengan menyerahkan uang palsu. Adapun pecahan yang diedarkan yakni pecahan Rp100.000, Rp50.000 yang berjumlah Rp1.500.000. Namun pemilik toko yang mengetahui gelagat pelaku langsung memergoki dan meneriakinya. 
 
Atas kejadian ini pemilik toko nyaris mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000 
 
Kontributor: Amiruddin 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini