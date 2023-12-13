...

Cetak Brace dan Sabet Man of The Match , Joselu : Kami Bahagia Real Madrid Lolos ke 16 Besar Liga Champions

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 17:30 WIB
Joselu tampil menawan saat Real Madrid tandang ke markas Union Berlin pada laga pamungkas fase grup C Liga Champions. Penyerang 33 tahun itu menyumbang brace untuk kemenangan Real Madrid 3-2 atas tuan rumah.
 
Joselu pun terpilih sebagai Man of The Match berkat penampilan impresifnya. Hasil tersebut memastikan El Real melaju ke 16 besar dengan berhasil sapu bersih kemenangan di fase grup UCL musim ini.
 
