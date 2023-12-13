Penyanyi Marcello Tahitoe (Ello) bangga usai terpilih menjadi juri ajang X Factor Season 4. Dirinya antusias untuk memilih dan melahirkan bintang baru bagi dunia musik Indonesia.

Pelantun lagu 'Masih Ada' tersebut memiliki kriteria kontestan favoritnya. Ia mengaku tidak terlalu fokus pada teknik bernyanyi.

Ello lebih tertarik pada peserta yang mampu bersinar diatas panggung.

