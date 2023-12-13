...

Ello Perdana Jadi Juri X Factor, Ini Kriteria Kontestan Favorit Versinya

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 15:13 WIB
Penyanyi Marcello Tahitoe (Ello) bangga usai terpilih menjadi juri ajang X Factor Season 4. Dirinya antusias untuk memilih dan melahirkan bintang baru bagi dunia musik Indonesia.
 
Pelantun lagu 'Masih Ada' tersebut memiliki kriteria kontestan favoritnya. Ia mengaku tidak terlalu fokus pada teknik bernyanyi.
 
Ello lebih tertarik pada peserta yang mampu bersinar diatas panggung.
 
Produser : Dea K.Charity
Video : Thanks to Starpro

(rns)

