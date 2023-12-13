Presiden Joko Widodo menyaksikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras di gudang Bulog Wiradesa, Pekalongan, Rabu (13/12).

Presiden Jokowi benjanji akan melanjutkan program bantuan sosial pada tahun depan. Hal ini dilakukan Pemerintah untuk membantu dan memperkuat daya beli masyarakat

Presiden Jokowi juga sempat bersilaturahmi di kediaman Habib Luthfi Bin Yahya dan berlangsung tertutup.

(fru)

