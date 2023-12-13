Presiden Joko Widodo berjanji menambah subsidi pupuk dihadapan ribuan petani dan Babinsa di Alun-Alun Kajen, Pekalongan, Rabu (13/12).

Presiden Jokowi langsung memerintahkan kepada Menteri Pertanian agar tahun 2024 penambahan subsidi pupuk bisa dilakukan.

Pembelian pupuk hanya dengan menunjukan kartu tani atau bisa juga hanya dengan menunjukan KTP.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kelangkaan pupuk yang terjadi belakangan ini juga dipengaruhi faktor global.

