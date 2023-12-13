...

Polda Banten Ungkap Lokasi Pengoplosan Gas Elpiji Beromzet Rp1 Miliar Perhari

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 21:40 WIB
Polda Banten kembali membongkar lokasi pengoplosan gas subsidi ke tabung non subsidi di wilayah Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Rabu (13/12).
 
Dalam sehari praktik ilegal pengoplosan gas ini mampu meraup keuntungan Rp1 miliar. Komplotan ini sudah beraksi selama 2 tahun dan selalu berpindah-pindah agar sulit terlacak polisi.
 
Selain menetapkan 8 tersangka, polisi juga menyita ribuan tabung LPG, mobil operasional dan alat untuk memindahkan gas.

