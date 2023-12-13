Polda Banten kembali membongkar lokasi pengoplosan gas subsidi ke tabung non subsidi di wilayah Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Rabu (13/12).
Dalam sehari praktik ilegal pengoplosan gas ini mampu meraup keuntungan Rp1 miliar. Komplotan ini sudah beraksi selama 2 tahun dan selalu berpindah-pindah agar sulit terlacak polisi.
Selain menetapkan 8 tersangka, polisi juga menyita ribuan tabung LPG, mobil operasional dan alat untuk memindahkan gas.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow