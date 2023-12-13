Cawapres Mahfud MD sambangi kampus Universitas Faletehan, Serang, Banten, Rabu (13/12). Mahfud MD mengisi seminar kebangsaan dihadiri sekitar 1.500 peserta.

Cawapres Partai Perindo itu didampingi anggota Komisi X DPR RI 2019-2024 Rano Karno. Ribuan mahasiswa antusias menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan Mahfud MD.

Usai seminar, Mahfud MD akan sowan ke kediaman Ulama Karismatik Abuya Muhtadi Dimyathi.

Reporter: Rifqi Herjoko

Produser: B.Lilia Nova

