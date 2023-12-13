Minibus tersangkut di kolong truk usai mengalami kecelakaan, Rabu (13/12). Peristiwa di ruas Tol Dalam Kota, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas berusaha mengevakuasi pengemudi yang terjepit di bodi mobil.

Pengemudi diduga mengantuk, hilang kendali dan menabrak truk. Truk awalnya melaju dari arah Cikampek menuju Tangerang.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: B. Lilia Nova

