Paparkan Visi Misi, Ganjar Akan Sikat Korupsi dengan Keseriusan

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 20:22 WIB
Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan akan sikat korupsi dengan keseriusan. Hal tersebut ia ungkap saat menyampaikan visi misi dalam debat perdana calon presiden 2024 di Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. 
 
Ganjar mengatakan bahwa selama ini Mahfud MD sebagai mitranya telah mengeksekusi hal tersebut dengan baik. Oleh karena itu, Ganjar berharap dukungan rakyat, untuk melakukan pemberantasan korupsi.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

