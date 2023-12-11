Keindahan air terjun biasanya berada di kaki pegunungan, namun berbeda dengan lokasi wisata yang satu ini. Air terjun Toro an yang berada di Desa Ketapang Daya, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Memiliki ketinggian 20 meter, airnya yang bening jatuh dan mengalir deras langsung menuju laut bebas. Hamparan bebatuan cadas dan kesejukan pepohonan kian menambah indah keunikan air terjun Toro'an

Tidak hanya menikmati keindahan air terjun, namun wisatawan juga dapat menikmati hidangan khas seafood. Menuju lokasi wisata air terjun Toro'an ditempuh perjalanan selama dua jam dari kota Sampang, Madura

Reporter : Fathorrahman

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

