Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) jalan terus memburu aset-aset negara yang dicuri para obligor.

Hal Mahfud di Istana Negara, Senin (11/12/2023). Mahfud pun menegaskan dia akan meminta perpanjangan tugas dari Satgas BLBI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Satgas BLBI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 akan habis masa tugasnya pada 31 Desember 2023.

Satgas BLBI, kata Mahfud, telah berhasil merampas Rp34 triliun lebih aset yang diemplang oleh para obligor.

Mahfud mengatakan sisa aset yang belum dirampas oleh Satgas BLBI akan diidentifikasi lebih lanjut. Pasalnya, kata Mahfud, ada obligor yang tanahnya tidak lengkap surat-suratnya, bahkan juga telah dialihkan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News