Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal dirinya yang disebut sudah bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Jokowi menanggapi santai dan mengatakan jika PAN merupakan partai yang masuk koalisi pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengklaim Jokowi sudah bergabung dengan partainya. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga mengatakan bahwa Jokowi sudah tidak tergabung di partainya yang lama.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

