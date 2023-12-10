Manchester United lagi-lagi hancur lebur di kandang sendiri. Setan Merah digasak Bournemouth 3-0 dan menjadi kekalahan keempat di Old Trafford musim ini.

Pasukan Erik Ten Hag mencatatkan rekor kekalahan terburuk dalam satu tahun kalender sejak 1989 (18 kali). Erik Ten Hag hanya bisa mengirimkan permintaan maaf ke fans usai pertama kalinya kalah telak di kandang atas klub papan bawah.

