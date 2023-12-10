Tangerang, Banten - Kontingen Indonesia mampu catatkan prestasi gemilang di ajang World Abilitysport Games (WAG) 2023 dengan keluar sebagai runner up. Tim merah putih total meraih 39 medali emas dari total 64 medali emas yang diperebutkan di Nakhon Ratchasima, Thailand.

Setibanya di tanah air, para atlet tak bisa menyembunyikan rasa bahagia dan kebangaan telah memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia.

Stafsus Menpora Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Olahraga Ardima Rama Putra memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan ini. Ardima Rama Putra yang juga menjabat sebagai CdM Indonesia pada ajang kali ini berharap torehan ini bisa melecut semangat para atlet menatap Paralimpiade Paris 2024.

Ajang WAG 2023 diikuti 49 negara dan Indonesia menurunkan 40 atlet di 8 cabang olahraga.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Andika Gesta

VE: Fani G.

(sfn)

