Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang baru terdampar di Desa Blang Raya, Pidie, dilakukan tes kesehatan. Petugas Dinas Kesehatan Pidie melakukan swab Covid-19 kepada para pengungsi. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka aman dan tak membawa penyakit.

Pengungsi ini diduga melarikan diri dari pengungsian yang ada di Bangladesh. Namun mereka mengaku bahwa kapal kayu yang mereka tumpangi mengalami kerusakan pada mesin dan terdampar di Pidie, Aceh.

Saat ini mereka masih dibiarkan di tepi pantai untuk pendataan dengan dipasang garis polisi supaya tak ada yang bisa melarikan diri.

