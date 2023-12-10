Inilah video tawuran dua kelompok remaja di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Sabtu (10/12/2023). Mereka menggunakan senjata tajam hingga bom molotov.

Parahnya, aksi tawuran ini dilakukan di depan Pos Polisi Tanjung Priok. Menurut saksi mata para pelaku tawuran terlihat masih muda. Bahkan aksi yang dilakukannya tersebut sudah sering dalam beberapa hari belakangan ini.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News