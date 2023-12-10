Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan program KTP SAKTI (Satu Kartu Terpadu Indonesia) akan menjadi program pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika terpilih di 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Hasto dalam Safari Politik ke Banten, Minggu (10/12/2023) pagi.

Menurutnya dengan KTP SAKTI seluruh program jaminan sosial mulai dari KIS hingga KIP akan terintegrasi pada satu data. Hasto menyebut nantinya KTP SAKTI akan berbasis single id yang terintegrasi.

Reporter: Abdul Aziz

Produser: Reza Ramadhan

