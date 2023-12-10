...

Safari Politik ke Banten, Hasto Beberkan Keunggulan Program KTP SAKTI Ganjar-Mahfud

Abdul Aziz, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 16:30 WIB
A A A
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan program KTP SAKTI (Satu Kartu Terpadu Indonesia) akan menjadi program pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika terpilih di 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Hasto dalam Safari Politik ke Banten, Minggu (10/12/2023) pagi.
 
Menurutnya dengan KTP SAKTI seluruh program jaminan sosial mulai dari KIS hingga KIP akan terintegrasi pada satu data. Hasto menyebut nantinya KTP SAKTI akan berbasis single id yang terintegrasi.
 
Reporter: Abdul Aziz
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini