Persija Jakarta harus puas berbagi angka saat menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024.

Macan Kemayoran unggul lebih dulu melalui gol Maciej Gajos ketika laga baru berjalan tujuh menit. Namun, Bajul Ijo berhasil menyamakan skor pada menit ke-25 lewat gol yang dicetak Bruno Moreira.

Hasil imbang tersebut membuat Persija tetap di peringkat ke-9 dengan 29 angka. Sedangkan, Persebaya naik ke peringkat ke-13 dengan 24 poin

