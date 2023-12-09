...

Highlight Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Liga 1 2023-2024 : Macan Kemayoran Bawa Pulang Satu Poin dari Markas Bajul Ijo

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 17:30 WIB
A A A
Persija Jakarta harus puas berbagi angka saat menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024.
 
Macan Kemayoran unggul lebih dulu melalui gol Maciej Gajos ketika laga baru berjalan tujuh menit. Namun, Bajul Ijo berhasil menyamakan skor pada menit ke-25 lewat gol yang dicetak Bruno Moreira.
 
Hasil imbang tersebut membuat Persija tetap di peringkat ke-9 dengan 29 angka. Sedangkan, Persebaya naik ke peringkat ke-13 dengan 24 poin
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini