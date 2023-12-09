Seorang perempuan di Mamuju mengamuk sambil membawah senjata tajam di pasar ikan lalu. Video yang direkam Jumat (8/12/2023) ini pun viral di media sosial. Sejumlah pedangang yang ada di pasar tersebut langsung panik melihat aksi perempuan tersebut.

Bahkan perempuan tersebut sempat mengobrak-abrik beberapa jualan pedangang. Menurut polisi Perempuan yang mengamuk tersebut mengalami gangguan jiwa. Polisi sudah mengamankan perempuan tersebut untuk di bawah ke rumahnya.

Reporter: Frendy

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News