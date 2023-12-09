Serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di Gaza tengah. 20 orang tewas ketika tank-tank Israel terus bergemuruh ke Gaza selatan, Jum’at (8/12). Keluarga Abu Shaweesh sedang berlindung di rumah mereka ketika serangan terjadi.
Tim darurat bisa evakuasi jenazah, dikafani dan dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa, Jum’at sore. Perang Israel-Hamas menghancurkan 36% dari seluruh bangunan di Gaza, menurut analisis. Berdasarkan citra satelit dari program observasi Bumi Eropa Copernicus, Rabu (6/12).
Produser : Betty Usman
Sumber APTN
(fru)
