Tank-Tank Israel Terus Bergemuruh Ke Gaza Selatan

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 21:00 WIB
Serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di Gaza tengah. 20 orang tewas ketika tank-tank Israel terus bergemuruh ke Gaza selatan, Jum’at (8/12). Keluarga Abu Shaweesh sedang berlindung di rumah mereka ketika serangan terjadi.
 
Tim darurat bisa evakuasi jenazah, dikafani dan dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa, Jum’at sore. Perang Israel-Hamas menghancurkan 36% dari seluruh bangunan di Gaza, menurut analisis. Berdasarkan citra satelit dari program observasi Bumi Eropa Copernicus, Rabu (6/12).
 
