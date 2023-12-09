Puluhan warga mengamuk dan merusak rumah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, berinisial O di Desa Salem, Purwakarta, Sabtu (9/12/2023). Ia diduga mencabuli 15 santri yang masih di bawah umur.

Polisi yang tiba di lokasi berupaya menenangkan warga yang geram. Menurut salah seorang kerabat korban pimpinan Ponpes diduga melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura minta dipijat.

Ia bahkan mengancam korban agar tidak menceritakan kasus itu kepada orang tua. Pimpinan Ponpes ini pun melarikan diri karena takut diamuk massa.

Reporter: Irwan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

