Melihat Kehidupan 227 Pengungsi Rohingya di Bawah Tenda Darurat di Pidie Aceh

Frendy Cristian, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 17:30 WIB
Sebanyak 227 pengungsi Rohingya yang terdampar di pesisir Desa Kulee, Pidie pada 17 November 2023 lalu hingga kini masih bertahan di bawah tenda darurat di kebun milik warga. Tenda ini menjadi tempat tinggal sementara untuk pengungsi tidur dan beraktivitas.
 
Di lokasi ini mereka diberi makan oleh para koordinatir UNHCR Aceh. Lokasi pengungsian didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Setiap hari mereka bergotong-royong dan mencari ikan di pinggir laut.
 
Seorang pengungsi Rohingya mengatakan tak mau jika dirinya harus dikembalikan ke negaranya karena mereka hidup  dalam kondisi ketakutan serta sering mendapat ancaman.
 
Reporter: Frendy
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

