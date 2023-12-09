...

Nelayan di Nias Diserang Hiu saat Menyelam Cari Gurita, Korban Kritis

Iman Jaya Lase, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 13:18 WIB
Yatani Harefa (34) seorang nelayan terluka parah akibat diserang hiu. Korban menyelam bebas di perairan laut antara Pulau Wunga dan Pulau Mause. Nelayan itu adalah warga Kecamatan Sawo, Nias, Sumatera Utara.
 
Korban bersama dua nelayan lainnya menggunakan kapal kayu mencari gurita. Ketiganya berpencar dan menyelam di tengah laut, tak lama korban diserang hiu. Yatani berhasil diselamatkan dan dibawa ke Dermaga Pelabuhan Lahewa.
 
Saat ini, Sabtu (9/12) korban kritis dan dirujuk ke rumah sakit.
 
Kontributor: Iman Jaya Lase 
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

