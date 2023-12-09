Yatani Harefa (34) seorang nelayan terluka parah akibat diserang hiu. Korban menyelam bebas di perairan laut antara Pulau Wunga dan Pulau Mause. Nelayan itu adalah warga Kecamatan Sawo, Nias, Sumatera Utara.

Korban bersama dua nelayan lainnya menggunakan kapal kayu mencari gurita. Ketiganya berpencar dan menyelam di tengah laut, tak lama korban diserang hiu. Yatani berhasil diselamatkan dan dibawa ke Dermaga Pelabuhan Lahewa.

Saat ini, Sabtu (9/12) korban kritis dan dirujuk ke rumah sakit.

Kontributor: Iman Jaya Lase

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

