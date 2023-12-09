Siti Atikoh istri Capres Ganjar Pranowo hadiri sarasehan, Sabtu (9/12). Acara digelar di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Kedatangan Siti Atikoh disambut hangat dan antusias peserta sarasehan.

Siti Atikoh menjadi pembicara diskusi dan berdialog langsung dengan peserta. Calon ibu negara itu bercerita bagaimana menanamkan nilai anti korupsi.

Sarasehan di antaranya dihadiri mantan Menag Lukman Hakim Syaifuddin. Hadir pula Erry Riyana yang merupakan tokoh pemberantas korupsi.

