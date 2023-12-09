PVMBG Jabar merilis tujuh gunung api aktif di Jawa Barat, Sabtu (9/12). Hal itu dilakukan untuk antisipasi jatuhnya korban jiwa jika gunung erupsi. PVMBG terus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk antisipasi bencana.

Gunung itu, Tangkuban Parahu, Guntur, Papandayan, Galunggung, Gede, Salak dan Cirema. Ketujuh gunung masuk dalam Tipe A atau pernah mengalami erupsi magmatik.

