Mobil boks nopol B 948 CCH terguling di Tol Dalam Kota KM 05 200 Kuningan, Jaksel. Mobil mengangkut sayur itu melintang di tengah jalan dan memicu kemacetan, Sabtu (9/12). Muatan sayur mayur yang dibawa dipindah untuk memudahkan evakuasi mobil.

Awalnya mobil melaju dari Tebet ke Kuningan, di TKP kendaraan diduga pecah ban. Pengemudi diduga kehilangan kendali dan truk boks itu terguling seketika.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: B. Lilia Nova

