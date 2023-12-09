Warga dan pengendara berkerumun di Kali Minangkabau, Mangarai, Jaksel. Peristiwa dipicu ditemukannya mayat pria usia sekitar 40 tahun di kali, Sabtu (9/12). Jenazah tersangkut di penyaring sampah, tidak ditemukan identitas pria itu.

Awalnya, jenazah hanyut dan melintas dekat tongkrongan pemuda main gitar. Jenazah kemudian tersangkut penyaring sampah di TKP.

Warga mengangkat jenazah berbaju merah dan celana hitam itu ke darat. Jenazah dibawa ke RSCM untuk penanganan lanjutan.

