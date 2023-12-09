...

Korban Marapi Mananti Wisuda hingga Man United Kalahkan Chelsea 2-1

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 07:18 WIB
Okezone Updates dibuka dengan berita penemuan jenazah terakhir korban erupsi Gunung Marapi. Korban merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang yang berpulang menjelang hari wisudanya, pekan depan. Video berikutnya, korban perundungan siswa SD di Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Aston Villa mengalahkan Manchester City lewat skor tipis 1-0 pada lanjutan Liga Inggris. Kemenangan tipis juga diraih Manchester United atas Chelsea.
 
Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

