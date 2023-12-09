Okezone Updates dibuka dengan berita penemuan jenazah terakhir korban erupsi Gunung Marapi. Korban merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang yang berpulang menjelang hari wisudanya, pekan depan. Video berikutnya, korban perundungan siswa SD di Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Aston Villa mengalahkan Manchester City lewat skor tipis 1-0 pada lanjutan Liga Inggris. Kemenangan tipis juga diraih Manchester United atas Chelsea.

Reporter: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News