Menjelang Natal dan tahun baru harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Yogyakarta melonjak. Hal ini terpantau di Pasar Beringharjo, Jumat (8/12/2023).

Harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp90 ribu per kg. Padahal seminggu sebelumnya harganya masih dikisaran Rp60 ribu-Rp70 ribu per kg.

Diduga kenaikan harga dipicu karena faktor cuaca yang menyebabkan produksi cabai di petani menurun akibat banyak tanaman cabai gagal panen.

Reporter : Heru Trijoko

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

