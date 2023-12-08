...

Harga Cabai Rawit Makin Pedas, Tembus Rp90 Ribu per Kg

Heru Trijoko, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 09:30 WIB
A A A
Menjelang Natal dan tahun baru harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Yogyakarta melonjak. Hal ini terpantau di Pasar Beringharjo, Jumat (8/12/2023).
 
Harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp90 ribu per kg. Padahal seminggu sebelumnya harganya masih dikisaran Rp60 ribu-Rp70 ribu per kg.
 
Diduga kenaikan harga dipicu karena faktor cuaca yang menyebabkan produksi cabai di petani menurun akibat banyak tanaman cabai gagal panen.
 
Reporter : Heru Trijoko 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

