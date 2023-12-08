Korps Brimob menggelar kejuaraan nasional Indoor Skydiving Dankrobrimob Cup-2023. Kejuaraan tersebut dibuka oleh Wadankorbrimob Polri, Irjen Pol Ramdani Hidayat di Gedung Tan Satrisna Wind Tunnel Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (08/12/2023)

Kejurnas Skydiving ini diikuti peserta dari TNI/Polri, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dengan total peserta mencapai 108 orang, yang terbagi menjadi 60 tim. Menariknya, prasarana Indoor Skydiving yang berada di Mako Brimob Cikeas merupakan yang terbesar di Asia.

Kejuaraan tersebut digelar selama empat hari, yaitu pada 7-10 Desember 2023. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menarik minat para pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam olahraga terjun payung.

Selain itu juga dapat mampu menjaring atlet-atlet potensial personel Brimob di bidang cabor terjun payung.

