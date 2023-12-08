KPK resmi menahan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Jumat (7/12). Eko Darwanto ditahan usai diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus gratifikasi.

Eko Darwanto membantah semua tudingan yang dialamatkan padanya. Eko bahkan mengklaim bahwa dirinya tidak pernah merugikan negara Indonesia.

Eko juga mengaku cinta dengan pekerjaannya di Bea Cukai dan Negara Indonesia.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

(fru)

