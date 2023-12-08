Warga digegerkan penemuan tulang yang terbungkus kain menyerupai kerangka bayi di salah satu rumah di Pondok Benowo Indah, Pakal, Surabaya, Jumat(8/12) siang.

Tulang terbungkus kain pertama ditemukan tukang saat melakukan renovasi di dalam rumah. Polisi langsung mengirim sampel tulang ke RSUD dr Soetomo untuk dilakukan uji forensik apakah tulang hewan atau manusia.

Kontributor: Nursyafei

(mhd)

