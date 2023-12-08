...

Detik-Detik Banjir Bandang Terjang Permukiman Warga di Kota Batu

Deni Irwansyah, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 21:00 WIB
Banjir bandang yang membawa material lumpur dan kayu terjadi Sungai Paron, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (8/12).
 
Air bercampur lumpur juga menerjang permukiman warga di Dusun Beru, Desa Bumiaji, Kota Batu, Malang.
 
Luapan air sungai karena tidak adanya sudetan di Sungai Paron hingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
 
Warga berharap ada upaya dari Pemkot Batu untuk mengatasi banjir yang setiap tahun melanda.

