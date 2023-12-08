Banjir bandang yang membawa material lumpur dan kayu terjadi Sungai Paron, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (8/12).

Air bercampur lumpur juga menerjang permukiman warga di Dusun Beru, Desa Bumiaji, Kota Batu, Malang.

Luapan air sungai karena tidak adanya sudetan di Sungai Paron hingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.

Warga berharap ada upaya dari Pemkot Batu untuk mengatasi banjir yang setiap tahun melanda.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News