Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya wilayah Aceh dan memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO.

Jokowi menambahkan, pemerintah masih tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengugsi Rohingya namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

