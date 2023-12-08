Hujan deras menyebabkan banjir di kawasan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Hujan tersebut mengakibatkan banjir setinggi sekitar 30 centimeter melanda kawasan tersebut pada Jumat, (8/12/2023) siang.

Akibat banjir, seorang pedagang dibantu warga bergegas memindahkan barang jualannya.

Terlihat sejumlah warga memindahkan mobil yang terendam banjir. Banjir tersebut diketahui kerap terjadi ketika hujan deras turun.

(fru)

