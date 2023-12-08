Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Negara-negara tersebut adalah Denmark, Kamboja, Kazakhstan, Rwanda, Pakistan, Chili, Laos, Kanada, Jordan dan Angola. Enam dari 10 negara tersebut memiliki tren perdagangan yang meningkat dengan Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fokus hubungan bilateral Indonesia dengan 10 negara tersebut akan banyak berfokus pada kerjasama ekonomi.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News