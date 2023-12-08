...

Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Dubes Negara Sahabat

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 14:00 WIB
Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023).
 
Negara-negara tersebut adalah Denmark, Kamboja, Kazakhstan, Rwanda, Pakistan, Chili, Laos, Kanada, Jordan dan Angola. Enam dari 10 negara tersebut memiliki tren perdagangan yang meningkat dengan Indonesia.
 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fokus hubungan bilateral Indonesia dengan 10 negara tersebut akan banyak berfokus pada kerjasama ekonomi.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

