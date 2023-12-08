Aksi protes untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya dari kota Sabang terus berlanjut. Sejumlah pendemo kembali mendatangi lokasi penampungan sementara pengungsi Rohingya di Kota Sabang, Jumat (8/12/2023).

Mereka mendesak pemerintah pusat, UNHCR dan IOM segera memindahkan pengungsi. Lambannya penanganan dalam mecari lokasi penampungan membuat warga marah. Hal ini karena pengugnsi Rohingya memiliki catatan negatif di mata warga Aceh.

Reporter : Syukri Syarifuddin

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News