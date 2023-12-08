Sebuah mobil pelangsir BBM di Palangka Raya, Jumat (08/12/2023) meledak dan terbakar hebat di tepi jalan. Kobaran api melalap badan mobil dan juga nyaris turut menghanguskan kabel listrik PLN yang posisinya berada tepat di atas mobil yang terbakar.

Tim Damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Kurang dari setengah jam api berhasil dipadamkan. Menurut warga sebelum terbakar awalnya mobil mengisi BBM di SPBU

Lalu setelah keluar dari SPBU tiba-tiba meledak dan terbakar di tepi jalan. Sopir mobil sempat keluar dan lari menyelamatkan diri. Sementara mobil masuk ke arah rumah makan dan didorong warga beramai-ramai.

Petugas menduga mobil terbakar akibat pengemudinya sembarangan menghidupkan rokok. Akibat peristiwa ini sopir mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit.

Reporter : Ade Sata

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

