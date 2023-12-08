Batalyon Infanteri Yonif 432 Waspada Setia Jaya sita senpi aktif, Jumat (8/12). Senpi laras panjang disita bersama sembilan amunisi yang masih aktif.

Senjata milik warga Desa Bonto Bunga, Moncongloe, Maros, Sulsel. Senpi disita berkat laporan warga yang sering mendengar suara tembakan.

Disebutkan senpi berumur 122 tahun, dan masih bisa digunakan normal. Pemilik MD (53), senpi warisan dari orang tuanya yang seorang veteran.

Kontributor: Wahyu Ruslan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

