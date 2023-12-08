...

Bau Menyengat, Bangkai Ikan Paus Berukuran Raksasa Terdampar di Pantai Double Six Bali

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 09:00 WIB
Bangkai seekor ikan paus berukuran raksasa 11 meter terdampar di tepi pantai Double Six, perbatasan antara kawasan Legian dengan Seminyak, Bali. Kondisi bangkai ikan paus tersebut sudah tidak utuh dan mengeluarkan bau menyengat.
 
Agar tak mengganggu kenyamanan wisatawan, evakuasi pun segera dilakukan. Dua eskavator dikerahkan untuk mengangkut bangkai ikan paus menjauhi bibir pantai.
 
Eskavator kemudian menggali lubang sedalam 2,5 meter untuk mengubur bangkai. Sebelum dikubur juga dilakukan pengambilan sampel sirip untuk kepentingan identifikasi.
 
Reporter: Bagus Alit
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

