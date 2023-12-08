Tiga bocah ditemukan meninggal dunia di Sungai Lukulo, Kamis (7/12). Lokasi Desa Kedawung, Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Korban HN (8) kelas dua SD, HK (7) kelas satu dan DF (6) siswa TK. Ketiganya awalnya bermain di pinggir Sungai Lukulo.

Warga sempat melihat ketiganya mandi di sungai sebelum ditemukan tewas. Ketiganya diduga tidak bisa berenang dan tenggelam.

Kontributor: Joe Hartoyo

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

