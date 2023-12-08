Sedikitnya 300 petani di Pati mendeklarasikan dukungan ke Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Kamis (7/12/2023) sore. Petani ini merupakan perwakilan dari ribuan petani yang tersebar di 21 kecamatan di Pati.
Mereka meyakini Ganjar-Mahfud bisa membawa kesejahteraan bagi petani. Mereka percaya Paslon nomor urut 3 ini mampu membuat harga hasil pertanian stabil.
Reporter: Lazarus Sandy
Produser: Reza Ramadhan
