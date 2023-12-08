...

Truk Tangki Angkut 24 Ribu Liter Metanol Meledak di Jalan Tol Jombang

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 07:40 WIB
Truk tangki angkut ribuan liter metanol  meledak, Kamis (7/12). Kejadian di jalur tol KM 673, Bandarkedungmulyo, Jombang, Jatim. Warga yang ada dekat lokasi berlarian karena suara ledakan sangat keras.
 
Ledakan disusul kobaran  api dan  truk nopol B 9298 CIN hangus tak berbentuk. Pengemudi truk inisial N asal Jetis Mojokerto selamat. Truk dari Semarang ke Surabaya, di TKP pecah ban disusul percikan api.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

