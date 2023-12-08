Truk tangki angkut ribuan liter metanol meledak, Kamis (7/12). Kejadian di jalur tol KM 673, Bandarkedungmulyo, Jombang, Jatim. Warga yang ada dekat lokasi berlarian karena suara ledakan sangat keras.

Ledakan disusul kobaran api dan truk nopol B 9298 CIN hangus tak berbentuk. Pengemudi truk inisial N asal Jetis Mojokerto selamat. Truk dari Semarang ke Surabaya, di TKP pecah ban disusul percikan api.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

