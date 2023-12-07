Ricuh antarsuporter PSIS Semarang dengan PSS Sleman di Stadion Jatidiri membuat Komdis PSSI bertindak tegas. Laskar Mahesa Jenar resmi dihukum laga kandang tanpa penonton hingga akhir musim Liga 1 2023-2024.

Menyikapi sanksi tersebut, CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi mengatakan hukuman tanpa penonton sangat memberatkan.

Yoyok menegaskan pihaknya akan berupaya melakukan banding kepada Komdis PSSI. Ia juga berharap suporter PSIS Semarang tetap kompak satu komando dan tidak terpancing emosi.

