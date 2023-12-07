Luis Suarez mencetak brace untuk menutup laga terakhirnya bersama Gremio. Striker 36 tahun itu menandai salah satu golnya dengan aksi cantik, ia dengan dingin melewati kiper sebelum menceploskan bola ke gawang.

Dua golnya membantu Gremio menang 3-2 atas Fluminense dan finis runner-up.

Luis Suarez telah mengucapkan selamat tinggal pada suporter Gremio di laga kandang terakhir. Eks Barcelona itu kini dirumorkan akan bereuni dengan Lionel Messi di Inter Miami.

Produser: Andika Gesta

(rns)

